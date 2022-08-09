الجيش الباكستانى: مقتل 4 جنود جراء هجوم انتحارى شمال غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وأفاد الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى -حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- بأن انتحاريا استهدف الموكب بإحدى ضواحى إقليم "خيبر بختنخوا"، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل حول الانتحارى الذى نفذ الهجوم ومعاونيه.

وندد الرئيس الباكستانى عارف علوى، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى، بالهجوم، قائلا "إن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تضعف عزمنا على تخليص البلاد من ويلات الإرهاب وكافة مظاهره".

كما أدان رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف الحادث، قائلا "إن الأمة بأسرها حزينة لمقتل الجنود".

جدير بالذكر أن الهجمات على قوات الأمن والاشتباكات مع الإرهابيين المشتبه بهم فى منطقة شمال وزيرستان القبلية بباكستان باتت متكررة للغاية فى الأشهر الأخيرة.