خط ساخن بين نيودلهى وبكين لمنع أى تصعيد محتمل

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر حكومية فى الهند، اليوم أنه من المرجح إنشاء خط ساخن بين القوات الجوية الهندية والصينية، لمنع أى تصعيد محتمل للوضع وللمناقشة المباشرة للقضايا بينهما على الحدود.





وقالت المصادر الحكومية -فى تصريح نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية- إن "مسألة وجود خط ساخن مباشر بين القوات الجوية الصينية والهندية قد طُرحت للمناقشة خلال المحادثات الأخيرة التى عُقدت فى نقطة التقاء الحدود بين تشوشول ومولدو الأسبوع الماضى".

ورجحت أن يطرح هيكل ومستوى الخط الساخن للنقاش فى الاجتماعات المستقبلية بين البلدين على المستوى العسكرى.

وأكدت المصادر الحكومية الحاجة إلى إنشاء خط ساخن مباشر بين القوات الجوية، وسط احتمالات بتصاعد القضايا المتعلقة بالطائرات المقاتلة بسرعة كبيرة على نحو يمكن أن يؤدى إلى اندلاع صراع كبير.

جدير بالذكر أن المناقشات فى هذا الصدد تأتى على خلفية أنشطة القوات الجوية الصينية الأخيرة فى منطقة لاداخ الشرقية الحدودية حيث كانوا ينتهكون بشكل متكرر خط "تدابير بناء الثقة" البالغ 10 كيلومترات وخط المراقبة الفعلية المتفق عليه بصورة متبادلة وفى إحدى المرات، عبرت القوات الصينية بوضوح الخط الحدودى أثناء منعطف فى 25 يونيو. وفوجئ الصينيون بالاستجابة الهندية لأنشطتهم الجوية.

وفى هذا الصدد، قالت المصادر إن الجانب الهندى طلب من الصينى خلال المحادثات تجنب مثل هذه الأنشطة بينما اشتكى الصينيون من تحليق مكثف للقوات الجوية الهندية على جانبها من الحدود.