قوات كييف تقصف دونيتسك بصواريخ "غراد"
أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الثلاثاء ستة صواريخ "غراد" على دونيتسك.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المكتب التمثيلي لدونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان قوله: "تم إطلاق 6 صواريخ من طراز "بي أم – غراد ملرس" من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 6:17 صباح اليوم باتجاه مقاطعتي كييف وكويبيشيفسكي في دونيتسك".
كما أنه في الساعة 06.04 تم استهداف منطقة دونيتسك بست قذائف من عيار 152 ملم.
بالإضافة إلى ذلك، مساء أمس الاثنين، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 152 ملم على سبارتاك في دونيتسك.
في سياق متصل وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات للقوات الأوكرانية بانتهاكها القوانين الدولية والعسكرية حيث تبين للمنظمة أنها تنشر الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض للخطر حياة السكان المدنيين.
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