الجيش الباكستاني: مقتل 4 جنود جراء هجوم انتحاري شمال غرب البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده جراء هجوم انتحاري استهدف موكبا أمنيا بشمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية.

وأفاد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني - حسب ما نقلته صحيفة "دون" الباكستانية ـ بأن انتحاريا استهدف الموكب بإحدى ضواحي إقليم "خيبر بختنخوا"، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل حول الانتحاري الذي نفذ الهجوم ومعاونيه.

وندد الرئيس الباكستاني عارف علوي، في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، بالهجوم، قائلا "إن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تضعف عزمنا على تخليص البلاد من ويلات الإرهاب وكافة مظاهره".

كما أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الحادث، قائلا "إن الأمة بأسرها حزينة لمقتل الجنود".

جدير بالذكر أن الهجمات على قوات الأمن والاشتباكات مع الإرهابيين المشتبه بهم في منطقة شمال وزيرستان القبلية بباكستان باتت متكررة للغاية في الأشهر الأخيرة.