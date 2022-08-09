الأمم المتحدة: السماح بمغادرة سفينتين تحملان موادا غذائية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك المعنى بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين عبر الممر البحرى الإنسانى، تحملان أكثر من 70 ألف طن مترى من المواد الغذائية من ميناء "تشورنومورسك" الأوكرانى، اليوم الثلاثاء.





وأشارت الأمم المتحدة -فى بيان- إلى أن إحدى السفينتين، وتحمل حوالى 65 ألف طن مترى من الذرة، ستكون وجهتها النهائية إلى "انتشون" فى كوريا الجنوبية، بينما تحمل حوالى 6 آلاف طن مترى من عباد الشمس. وأوضح البيان أن فرق التفتيش المشتركة ستجرى عملياتها اليوم لثلاث سفن أخرى كانت غادرت الموانئ الأوكرانية، مضيفا أن مركز التنسيق المشترك مستمر فى مراقبة الممر الآمن للسفن عبر الممر البحرى الإنسانى، وفقا للإجراءات المتفق عليها وبتنسيق جميع المشاركين فى المركز مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.

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