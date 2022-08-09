روسيا تعلن انفجار ذخيرة فى قاعدة جوية فى القرم دون سقوط ضحايا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ذخيرة انفجرت الثلاثاء فى قاعدة جوية فى شبه جزيرة القرم التى ضمّتها موسكو من دون أن يسجّل سقوط أى ضحايا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.





وقالت الوزارة فى بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة فى نوفوفيودوروفكا، مضيفة أن "لم يصب أى شخص نتيجة الانفجار". وأفاد مسئولون محليون عن وقوع عدة انفجارات الثلاثاء قرب قاعدة جوية روسية فى شبه جزيرة القرم. وقال مساعد لرئيس القرم الذى عيّنته موسكو عبر تلجرام "يمكننى تأكيد وقوع عدة انفجارات فى منطقة نوفوفيودوروفكا. يتم التحقق من ملابساتها".

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