تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق لها حول تورط واشنطن فى ظهور فيروس كورونا.





وقالت زاخاروفا -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إن إدارة موقع (تويتر) حجبت الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام، بسبب نشر مقتطفات من مؤتمر صحفى لمسؤول روسى، إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية، حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا" الجديد، أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة أخرى لإسكات روسيا.

وأشارت إلى أن "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".