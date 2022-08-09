عشرات الإصابات من الفلسطينيين جراء مواجهات مع الاحتلال فى نابلس والخليل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن 9 شبان أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالى عقب قمع مسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء فى مدينة نابلس، لافتة إلى أن شابا أُصيب بالرصاص الحى فى الصدر، ونقل على إثرها إلى مجمع رام الله الطبى، حيث وصفت حالته بـ"المستقرة".

كما أُصيب شاب آخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة 7 آخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.. وفى الخليل، أُصيب شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشاب يوسف جابر (18 عاما) أصيب برصاصة من النوع المتفجر فى صدره، ونقل إلى مستشفى الأهلى بالخليل لتلقى العلاج، حيث وصفت الطواقم الطبية إصابته بالخطيرة، وتم إدخاله إلى قسم العناية المكثفة.