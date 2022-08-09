شركة بريطانية تتوقع ارتفاعا كبيرا فى أسعار الطاقة

ووفقًا لشبكة "سكاى نيوز"، قالت الشركة إنها تتوقع أن تصل الفواتير إلى حوالى 3582 جنيها إسترلينيًا ـ ما يعادل 4,338.50 دولار أمريكى ـ سنويا للأسرة المتوسطة الدخل، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ارتفاعا من 3359 جنيها إسترلينيًا ـ أى 4068.41 دولار أمريكى ـ التى أدرجتها توقعات سابقة من هذا الشهر.
وكان الحد الأقصى للسعر فى أكتوبر الماضى قد بلغ 1،277 جنيها إسترلينيا (1546.70 دولار أمريكى).
وبحسب "سكاى نيوز"، كان من المتوقع أن تصل فواتير الطاقة إلى 4266 جنيها إسترلينيا ـ 5166.96 دولار أمريكى ـ اعتبارًا من يناير الماضى، قبل أن يستمر فى الارتفاع فى أبريل ليصل إلى 4427 جنيها إسترلينيا (5361.96 دولار أمريكى).
وقالت شركة "كورنوال إنسايت" إنها رفعت التوقعات بشأن أسعار الطاقة بسبب الارتفاع المستمر فى أسعارها، والتغيير المتوقع فى كيفية حساب سقف أسعار الطاقة.
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