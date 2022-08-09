العالم اليوم - مخزونات النفط الأوروبية تتراجع بنسبة 6 بالمئة خلال يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:21 مساءً - تراجعت مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، بحسب بيانات من "يورو أويل ستوك".

وأوضحت البيانات، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أن مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية قد بلغت مليار برميل بنهاية يوليو، لتسجل تراجعًا بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأوروبية قد بلغت 431.36 مليون برميل بنهاية الشهر الماضي، منخفضة 0.7 بالمئة من شهر يونيو، كما تراجعت بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت "يورو أويل ستوك" إن مخزونات البنزين الأوروبية في يوليو بلغت 110.84 مليون برميل، منخفضة بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، لكنها مرتفعة بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية للخام بلغ 9.499 مليون برميل يوميا خلال يوليو، منخفضا 0.3 بالمئة من يونيو لكنه مرتفع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.