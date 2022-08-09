شهيد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني في الجليل

شهيد فلسطيني برصاص العدو الصهيوني في الجليلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فتىً فلسطينياً برصاص قوات العدو الصهيوني في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن الوزارة في تصريح صحفي، القول: "إن الفتى مؤمن ياسين جابر ١٧ عاماً استشهد متأثراً بجروح حرجة للغاية برصاص العدو الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل".

وعصر اليوم، أعلنت الوزارة عن إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح خطيرة جداً في المواجهات الدائرة في باب الزاوية وسط الخليل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "إن إصابتان خطيرتان وصلتا مستشفى الخليل الحكومي برصاص الاحتلال الحي".

وأوضحت الوزارة أن إصابة حرجة للغاية في الصدر، ( كان قلبه متوقفاً عن النبض وتم إنعاشه ونقله للعمليات في المستشفى الأهلي)، والإصابة الثانية جراحها خطيرة في الشريان الرئيسي في الفخذ وأُدخل لغرف العمليات.

الجدير ذكره أنه اندلعت مواجهات مع قوات العدو الصهيوني وعشرات الشبان قرب منطقة باب الزاوية إثر قمع قوات العدو لمسيرة منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شهداء في مدينة نابلس صباح اليوم.