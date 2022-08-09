نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : أمن الدولة تعيد محاكمة متهم صدر بحقه حكم الإعدام في قضية "فتى الزرقاء" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- أعادت محكمة أمن الدولة، محاكمة متهم صدر بحقه حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، غيابياً، في قضية "فتى الزرقاء"، إذ كان فاراً من وجه العدالة، طوال فترة عقد جلسات المحاكمة، بحق المتهمين في القضية.

وقالت معلومات إن الهيئة الحاكمة، في محكمة أمن الدولة، ستعود وتستمع لأي بينة نيابة، ورد ذكر المتهم فيها، كما أن من حق المتهم، تقديم أي بينة خطية أو شخصية، تدحض بينات النيابة المقدمة ضده، في القضية، بعد ذلك، ترفع المحكمة أوراق القضية للمداولة، وإصدار الحكم النهائي فيها.

وجرَّمت محكمة أمن الدولة، آذار قبل الماضي، خلال جلسة علنية، عقدتها للنطق بالحكم في قضية "فتى الزرقاء"، ستة متهمين، أحدهم فار من وجه العدالة، بجناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر بإستخدام سلاح، وأصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحقهم.

كما جرَّمت المحكمة متهم بجناية التدخل بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر بإستخدام سلاح، بعد تعديل وصف التهمة له، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة ، وفق الرأي .

وجرَّمت متهم آخر بجناية هتك العرض، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، كما أدانت متهمين إثنين بجنحة مقاومة الموظفين (رجال الأمن العام)، وقضت بحبس أحدهما سنة واحدة، والآخر قضت بحبسه ستة أشهر.

وبرأت المحكمة سبعة متهمين في القضية، وقرروا الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا مطلوبين أو موقوفين على خلفية قضايا أخرى.

كما صادقت، محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، في حزيران قبل الماضي، على قرار محكمة أمن الدولة، الصادر بحق المتهمين بالقضية.