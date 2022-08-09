الكرملين: دعوة زيلينسكي الدول الغربية لمنع دخول الروس ”غير منطقية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:22 مساءً - انتقد الكرملين بشدة الثلاثاء الدعوة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الدول الغربية لإغلاق حدودها أمام الزوار الروس لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا ووصفها بأنها "غير منطقية".

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع، اعتبر زيلينسكي أن "أشد العقوبات تتمثل في إغلاق الحدود، لأن الروس يسعون للاستيلاء على أراضي الغير".

وأضاف أنه يتعين على الروس "العيش في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم" أيا كانت آراؤهم السياسية

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء أن "هذا النمط غير المنطقي من التفكير يتجاوز كل الحدود ولا يمكن أن يثير سوى رد فعل سلبي".

وأضاف "أي محاولة لعزل الروس أو روسيا لن يكون لها أي فرصة للنجاح".

بعد دعوة زيلينسكي، حثت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس الثلاثاء الدول الأوروبية على الامتناع عن إصدار تأشيرات سياحية للروس الراغبين في السفر إلى أوروبا.

قالت في تغريدة إن "الذهاب إلى أوروبا امتياز وليس حقًا من حقوق الإنسان ... حان الوقت للحد من السياح الوافدين من روسيا".

وتخضع روسيا بالفعل للعديد من العقوبات الاقتصادية التي أثرت سلباً على اقتصادها.