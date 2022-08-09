بصورة عبر تويتر.. متحدث الخارجية الصينية يوجه انتقادات لاذعة لـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتظهر الصورة التى نشرها المتحدث الصينى ثلاث صراعات دخلتها الولايات المتحدة، واستخدمت فيها القوة تحت شعار "نشر الديمقراطية"، وهى حروب: "العراق وأفغانستان وكوبا". ووصف تشاو لى جيان، الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول عدوانية فى تاريخ العالم، وأكبر تهديد للسلام والتنمية على الأرض. وأشار متحدث الخارجية الصينى إلى العديد من الضحايا والمعاناة التى جلبها الجيش الأمريكى خلال العمليات فى "فيتنام وكوسوفو وأفغانستان والعراق" ، مؤكدًا مسؤولية واشنطن عن الوضع فى أوكرانيا.

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