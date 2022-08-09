عاجل- بايدن يعقد مؤتمرًا صحفيا مع زعيم الديمقراطيين ورئيسة النواب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس الأمريكى جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا أمام البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، وزعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، على الهواء مباشرة، منذ قليل.





وجاء المؤتمر الصحفى للإعلان عن قانون الرقائق الإلكترونية الذى اعتمده مجلس الشيوخ، وسيكون من شأنه وضع أمريكا على عرش هذه الصناعة عالميًا، حسبما أكدت القيادات الأمريكية الثلاث.

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