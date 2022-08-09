عاجل- سماع دوى انفجارات قرب قاعدة جوية روسية فى القرم

جدة - نرمين السيد - قال ثلاثة شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوى عدة انفجارات وشاهدوا دخانا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية فى نوفوفيدوريفكا بغرب شبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء. وكان رئيس لجنة التشريع الدستورى بمجلس الاتحاد الروسى أندريه كليشاس، قد أعلن فى وقت سابق، إن تهديدات سلطات كييف بمهاجمة القرم تؤكد ضرورة نزع السلاح فى جميع أنحاء أوكرانيا. وأضاف كليشاس- أن "التهديدات من جانب العسكريين الأوكرانيين بمهاجمة شبه جزيرة القرم أو جسر القرم، تؤكد أن نزع السلاح يجب أن يتم فى جميع أنحاء أوكرانيا، وإلا فسيبقى هناك تهديد دائم لأراضينا ومواطنينا وبنيتنا التحتية".

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