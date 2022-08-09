عاجل.. بايدن يوقع قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم لعام 2022

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ. وقال زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشاك شومر إن قانون الرقائق الالكترونية يضع أمريكا على عرش صناعتها. وأكد شومر أن قانون أشباه الموصلات هو أكبر استثمار فى الصناعات العلمية على الإطلاق، موضحا "هو من أهم القوانين التى قدمناها للبلاد فى تاريخها".

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