العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات تهز قاعدة جوية في القرم وروسيا توضح

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجارات تهز قاعدة جوية في القرم وروسيا توضح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:15 مساءً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن الانفجار الذي وقع في قاعدة جوية روسية بشبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء نجم عن انفجار ذخيرة وإنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضافت الوزارة أنه لم يكن هناك هجوم على القاعدة كما لم تتضرر أي معدات عسكرية في الانفجار.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة. ولم يتسن بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجارا متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

ولم ترد أنباء من الجانب الأوكراني عن أي هجوم في المنطقة. ولا يُعرف عن أوكرانيا أنها استهدفت بشكل رسمي أراضي القرم منذ بدء الغزو الروسي.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ولم تكن شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، ضمن دائرة الأعمال الحربية التي شهدتها مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 فبراير، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتن القوات المسلحة الروسية بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.