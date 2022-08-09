نائب أردني : الحكومة تتحدى المواطنيين برفع اسعار المحروقات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب فراس العجارمة ان الحكومة تحدت المواطنين عندما اعلنت بشكل مسبق انها سترفع المحروقات لأربع مرات متتالية
ووضع العجارمة اللوم على المجلس في سبب تصرف الحكومة بشأن المحروقات .
وأكد بان على الحكومة ان لا تتعامل بفاتورة شهر اب الحالي كما تعاملت مع ما سبقه نظرا لتغير الاسعار .
وكان العجارمة يتحدث عبر لقاء تلفزيوني مساء الاثنين خصص للمحروقات وآليات رفعها .
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