الاردن : إدارة الأزمات يدعو للتوجه لمركز فحص كورونا لتقييم الوضع الوبائي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين والمقيمين للتوجه إلى مراكز فحص "كورونا" كوفيد/19، المجانية التابعة لوزارة الصحة يوم غدٍ الثلاثاء وذلك من أجل الاطمئنان على الصحة العامة.

وأشار المركز إلى أن هذا الإجراء يهدف لتقييم الوضع الوبائي في المملكة، مؤكدا أن جميع المؤشرات مطمئنة.

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