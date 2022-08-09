انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى كبير بالاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:02 مساءً - دوت الخليج :- قال شهود عيان ان مستشفى البشير تعرض لانقطاع التيار الكهربائي ليلة الاثنين الثلاثاء . وبينوا في تصريحات : ان التيار الكهربائي انقطع عن بعض اقسام في مستشفى البشير لمدة نصف ساعة .

واضافوا : ان الكهرباء عادت بعد هذا الانقطاع الذي اربك الطواقم الطبية في المستشفى .

من جهته قال مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ان انقطاع الكهرباء دام لمدة 7 ثوان فقط ولم يؤثر على المرضى .

واضاف في تصريحات صحفية : سبب الانقطاع كان من المولدات الرئيسية .



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