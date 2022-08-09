رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

رابط الحصول على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق نوافيكم به فى ظل البحث عنه من قبل عدد كبير من طلاب كل المحافظات العراقية، حيث يتم البحث من جانبهم بشكل مكثف خلال الأيام القليلة الماضية للاطمئنان على نتائج الاعتراضات المقدمة من جانبهم على نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط فى الدور الاول المعلن عنها خلال الأيام القلبلة الماضية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، فقد تم تحديد موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت ليكون وجهة الطلاب وأولياء أمورهم في الاستعلام عن نتائج الطلاب في الامتحانات ونتائج الاعتراضات الخاصة بهم، فضلاً عن مجموعة من الخدمات التعليمية الأخرى المقدمة من الوزارة للطلاب في كافة المراحل التعليمية من خلال الموقع. لذا سنوضح لكم أبنائنا الطلاب مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي من خلالها سنتعرف على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق من خلال موقع وزارة التربية الرابط المباشر.

رابط الحصول على نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق

وفقاً لتصريحات مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم العراقية أشارت إلى أن نتائج الاعتراضات الخاصة بكلاً الكرخ او الرصافة او غيرها من المحافظات العراقية سيتم رفعها على موقع الوزارة ومن المقرر خلال الأيام المقبلة حتي يتم الانتها من الاعلان عنها رسمياً وذلك قبل البدء فى اختبارات الدور الثاني التي اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان لايوجد اي نية على تأجيلها وانها ستكون خلال شهر اغسطس الجاري، لذا نعرض امامكم الان من خلال الفقرة التالية رابط مباشر للاستعلام عن تلك النتائج

رابط مباشر نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق

يمكنكم من خلال تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح للحصول على النتائج الخاصة باعتراضات طلاب الصف الثالث بعد أن يتم الكشف النهائي عن نتائجهم لامتحانات العام الدراسي المنتهي 2022م:

على الطالب أو ولي الأمر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر الإنترنت. من الواجهة الأساسية للموقع يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف الثالث المتوسط. ثم قم باختيار نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط لامتحانات الطلاب في الدور الأول. تسجيل اسم الطالب المستعلم عنه بشكل صحيح داخل المكان المخصص له. تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل المكان المخصص له. تحديد المحافظة المقيم بها الطالب المستعلم عنه. تحديد المدرسة المقيد بها الطالب بالايقونة المخصصة لها الضغط على عرض النتائج.

علماً على ان اختبارات الدور الثاني فى اختبارات الصف الثالث المتوسط من المخطط على ان تبدأ بموجب تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية اعتباراً من صباح يوم الخامس والعشرون من اغسطس الجاري، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الاختبارات ستعقد بشكل مؤمن داخل المدارس العراقية بتطبيق اعلي المعايير الاحترازية