نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل.. تنسيق كليات علمي علوم 2022 “المرحله الأولى” توقعات الحد الأدني للقبول بالكليات العلمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق كليات علمي علوم 2022، أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي أنّ الحد الأدنى في تنسيق كليات علمي علوم 2022 في كافة الجامعات المصرية يتم تحديده سنويا وفقا لمجاميع الطلاب ونسب النجاح موضحا أنّه جاري الآن تحديد تنسيق المرحلة الاولى بالجامعات، تزامنا مع إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، النسب المئوية للنجاح في الثانوية العامة، هذا ومن خلال موقعنا ثقفني الاخبار نرصد لكم في هذا المقال الحصري كافة التفاصيل الخاصة بإعلان تنسيق القبول بالكليات العلمية التابعة لشعبة علمي علوم.

تنسيق كليات علمي علوم 2022

وأضافت المصادر أنّ مؤشرات تنسيق كليات علمي علوم 2022، والتي تختص بالكليات التي تحتاج إلى اختبارات قدرات، يتوقف على المجموع بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات، وفي سياق متصل أكدت المصادر أنه تم فتح باب التظلمات لنتيجة الثانوية العامة في اليوم التالي من اعلان النتيجة، وذلك مقابل دفع رسوم قدرها 300 جنية لكل مادة.

مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022

ينتظر آلاف من الطلبة والطالبات معرفة الحد الأدنى للقبول في الجامعات العلمية والأدبية ليحددوا وجهتهم، ومن المتوقع أن يكون التنسيق هذا العام والحد الأدنى للقبول متشابه بشكل كبير مع تنسيق العام الماضي، نظرا لتقارب المجاميع، وقدجاء تنسيق 2021، كما يلي:

تنسيق كلية طب أسنان طنطا 374.0 درجة.

طب أسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درجة.

كلية الطب البشري أسيوط 373.0 درجة.

طب أسنان كفر الشيخ 373.0 درجة.

طب جامعة بني سويف 373.0 درجة.

كلية الطب جامعة المنيا 373.0 درجة.

كلية الطب الأقصر 372.0 درجة.

كلية طب دمياط 372.0 درجة.

طب أسوان 372.0 درجة.

طب جامعة الوادي الجديد 372.0 درجة.

طب أسنان عين شمس 372.0 درجة.

طب أسنان القاهرة 372.0 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي 371.0 درجة.

كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

طب الزقازيق 382.0 درجة.

كلية طب جامعة الإسكندرية 382.0 درجة.

طب جامعة طنطا 381.0 درجة.

كلية طب كفر الشيخ 381.0 درجة.

كلية طب القاهرة 380.0 درجة.

طب بورسعيد 379.0 درجة.

طب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

كلية طب جامعة المنوفية 378.0 درجة.

طب جامعة بنها 377.0 درجة.

ساعات قليلة تفصلنا عن اعلان وزارة التربية والتعليم لتنسيق الالتحاق بكليات علمي علوم وباقي الشعب الاخرى، هذا وما قدمناه لكم في السطور السابقة من هذا المقال ما هو الا توقعات بالتنسيق الذي سيتم الاعلان عنة قريب، اما بالنسبة للتنسيق الرسمي فمن المقرر ان تُعلن الوزارة عنة في غضون يومين، ليبدأ بعدها مباشرةً فتح باب تسجيل الرغبات الكترونياً.