نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” تنسيق كليات علمي رياضة 2022 “الكليات الحكومية” توقعات تنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق كليات علمي رياضة 2022، آلاف من الطلبة والطالبات الثانوية ينتظرون تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الأولى هذا العام، وقد تزايدت معدلات البحث بالفعل فور ظهور نتيجة الثانوية العامة عن توقعات التنسيق وخاصةً لكلية الهندسة، ومن الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولىلقسم علمي رياضة سوف يشمل كافة الكليات والمعاهد الخاصة بتلك الشعبة شعبة، وكانت هناك بعض المؤشرات والتوقعات التي أفادت بأن نسبة القبول في الجامعات الحكومية سوف تزيد بنسبة 0.5% فقط للمرحلة الأولى هذا العام مقارنةً بتنسيق العام الماضي، وفي ضوء خدماتنا التي نقدمها لكم دائما عبر موقعنا ثقفني الاخباري فسوف نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بإعلان تنسيق كليات علمي رياضة للعام الدراسي الجديد 2022\2023.

تنسيق كليات علمي رياضة 2022

أوضحت بعض التقارير بأنه تم التصريح من قبل عدد من خبراء التعليم صرح بأن تنسيق كليات علمي رياضة 2022 للمرحلة الأولى في الجامعات الحكومية و الخاصة هذا العام لن يختلف كثيراً عن تنسيق العام الماضي، ولكن هناك بعض التوقعات التي تشير بإرتفاع نسبة القبول هذا العام إلى 0.5% فقط مقارنةً بتنسيق العام الماضي.

توقعات مؤشرات تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الأولى

من المؤكد أن العديد من الطلبة وأولياء أمورهم في جميع محافظات الجمهورية يتسائلون الآن عن المؤشرات الأولية لـ تنسيق كليات علمي رياضة 2022 المرحلة الأولى، و في السطور التالية سوف نقوم بعرض المؤشرات المتوقعة في تنسيق المرحلة الأولى الخاصة بكلية الهندسة :-

كلية هندسة جامعة المنصورة 355

كلية هندسة جامعة القاهرة 356

كلية هندسة جامعة دمياط 354

كلية هندسة جامعة الإسكندرية 347

كلية هندسة جامعة طنطا 344

كلية هندسة جامعة عين شمس 349

كلية هندسة جامعة الزقازيق 341

كلية هندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 340

هندسة جامعة كفر الشيخ 342

هندسة جامعة بورسعيد 338

كلية هندسة جامعة حلوان 336

كلية هندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 340

كلية هندسة جامعة بنها 335

كلية هندسة بنها شبرا 333

كلية هندسة سوهاج 332

كلية هندسة جامعة السويس 334

كلية هندسة حلوان بالمطرية 331

كلية هندسة بني سويف 329.

نتابع معكم اعزائي الطلاب واولياء الامور مستجدات ظهور تنسيق الالتحاق بكليات علمي رياضة، حيث انة حتى الآن لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن التنسيق النهائي للإلتحاق بالكليات، ولكن كما ذكرنا لكم انة تم الاشارة من قِبل العديد من الجهات ان التنسيق هذا العام سيكون قريباً جداً من العام السابق، هذا وللتعرف على التنسيق الرسمي للعام الجديد تابعونا عبر موقعنا ثقفني الاخباري.