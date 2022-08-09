تنسيق الجامعات 2022 علمي علوم.. مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي لكليات علمي علوم

يترقب العديد من طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وأولياء أمورهم تنسيق الجامعات 2022 علمي علوم في الوقت الحالي، موعد ظهور نتيجة تنسيق كليات علمي علوم، حيث تباينت المؤشرات في الوقت الحالي حول مستقبل بعض الكليات، وسيعرض لكم موقع ثقفني مؤشرات الكليات المتاحة لطلبة القسم العلمي علوم للثانوية العامة.

نسبة نجاح الثانوية العامة ومؤشرات بعض الكليات:

تنسيق الثانوية العامة دائماً ما يرتبط بشكل نسبي بشكل كبير وذلك بنسبة النجاح فكلما كانت نسبة النجاح مرتفعة كلما كان التنسيق مرتفع والعكس صحيح وبلغت نسبة النجاح 75.04%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين 457.062 طالبًا وطالبة، هناك العديد من الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية منها كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية الملاحه وعلوم الفضاء ببني سويف وكلية العلوم الصحية التطبيقيه وكلية الطب البيطرى وكلية التمريض وكلية حاسبات ومعلومات وكلية العلوم وكلية تجاره إنجلش وكلية الإقتصاد والعلوم السياسيه وكلية الألسن وكليه الاعلام وكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية وكليات التربية والتربية النوعية وكلية علوم البترول والتعدين بمطروح وكلية حقوق إنجلش كلية اللغات والترجمة وكلية دار العلوم وكلية الآدابكلية حقوق وكلية تجارة وكلية رياض الأطفال ، وهناك العديد من الكليات الاخري المتوفرة لطلاب علمي علوم حسب التنسيق.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 علمي علوم

طب المنصورة 386 درجة.

طب الإسكندرية 382 درجة.

طب الزقازيق 382 درجة.

طب طنطا 381 درجة.

طب كفر الشيخ 381 درجة.

طب القاهرة 380 درجة.

طب بورسعيد 379 درجة.

طب عين شمس 378 درجة.

طب أسنان المنصورة 378 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم 378 درجة.

هندسة بترول وتعدين السويس 378 درجة.

طب فاقوس 378 درجة.

طب بنها 377 درجة.

طب حلوان 376 درجة.

طب أسنان المنوفية 376 درجة.

طب جنوب الوادي 376.

طب قناة السويس بالإسماعيلية 375 درجة.

طب سوهاج 375 درجة.

طب الفيوم 374 درجة.

علاج طبيعي كفر الشيخ 368 درجة.

علاج طبيعي بنها 367 درجة.

صيدلة سوهاج 367 درجة.

صيدلة جنوب الوادي 367 درجة.

صيدلة المنصورة 367 درجة.

صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366 درجة.

علاج طبيعي القاهرة 366 درجة.

علاج طبيعي السويس 366 درجة.

صيدلة الزقازيق 366 درجة.

صيدلة المنوفية 365 درجة.

تنسيق كليات حاسبات ومعلومات عين شمس علمي علوم ٣٥٤ درجة.

تنسيق تنسيق كليات حاسبات ومعلومات أسيوط علمي علوم ٣٥٣ درجة.