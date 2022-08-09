مستويات قياسية.. الصين تواصل تحذير مواطنيها من موجات الحر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المركز الصينى للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة فى أجزاء من شنشى وهوبى وتشونج تشينج وجيانغسو وشينجيانج قد تتجاوز 40 درجة مئوية، داعيًا سكان هذه المناطق إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب الوكالة جاء الإنذار باللون البرتقالى، حيث يوجد فى الصين نظام تحذير للطقس السيىء يتألف من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها يليه البرتقالى ثم الأصفر فالأزرق.
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