جدة - نرمين السيد - ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز الدولار الواحد، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت روسيا تعليق صادرات النفط إلى أوروبا عبر الجزء الجنوبى من خط أنابيب دروجبا منذ أوائل أغسطس الجارى، ما أثار مخاوف بشأن نقص المعروض.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت شركة ترانسنفت الروسية، التى تحتكر خط الأنابيب، إن أوكرانيا علقت تدفق النفط عبر خط الأنابيب لأن العقوبات الغربية حالت دون تسديد موسكو مقابل رسوم العبور. وقال كريج إيرلام، من شركة أواندا للسمسرة: "لا نحتاج إلى ذلك فى هذه المرحلة، لكن هذا تذكير آخر بمدى الشح فى السوق، ومدى حساسية السعر لاضطرابات الإمدادات، لا سيما تلك الآتية من روسيا". وبحسب الوكالة، ارتفع خام برنت 1.42 دولار، بمعدل 1.5%، ليقفز إلى 98.07 دولار للبرميل، بعدما كان هبط فى وقت سابق إلى 94.90 دولار. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.01 دولار، بمعدل 1.1%، ليصل إلى 91.77 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار النفط بعد توقف الإمدادات عبر خط الأنابيب الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.