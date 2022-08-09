الكرملين: أى محاولة لعزل روسيا أو مواطنيها «لا آفاق لها»

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، "إن أى محاولة لعزل روسيا أو مواطنيها لا آفاق لها"، واصفا اقتراح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بمنع دخول المواطنين الروس إلى الدول الغربية بـ"اللاعقلانى".





وفيما يتعلق بتمديد معاهدة (ستارت- 3)، أضاف بيسكوف، أن "موسكو لم تتلق أى مقترحات محددة من واشنطن بشأن تمديد المعاهدة، والتى من المقرر أن تنتهى عام 2026"، مؤكدا ضرورة إقامة حوار بهذا الشأن. وميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية "نراقب المرتزقة والخبراء الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة فى الأعمال العدائية ضد روسيا"، مشيرة إلى أنه فى الفترة من 8 يوليو الماضى إلى 5 أغسطس الجارى، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات القوات المسلحة التابعة لدونيتسك ولوجانسك، انخفض عددهم فى أوكرانيا من 2741 إلى 2192 عنصرا.

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