العالم اليوم - أسهم أميركا تتراجع بسبب مخاوف التضخم وتوقعات مبيعات الرقائق

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا تتراجع بسبب مخاوف التضخم وتوقعات مبيعات الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:18 مساءً - تراجعت المؤشرات الأميركية الرئيسية عند الافتتاح، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات متشائمة من شركة "مايكرون تكنولوجي" دفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية إلى الانخفاض.

ومن جهة أخرى، ظل المستثمرون حذرين قبيل بيانات التضخم، والتي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة بوتيرة أقوى.

وخفضت شركة "مايكرون تكنولوجي" المصنعة للرقائق من توقعاتها لمبيعات الرقائق الإلكترونية على المدى القريب، بسبب عوامل الاقتصاد الكلي وقيود سلاسل التوريد، والتي أضعفت الطلب العالمي.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 25.18 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 32807.36 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 6.95 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 4133.11 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 86.97 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة إلى 12557.49 نقطة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية والمقرر صدورها غدًا الأربعاء، بهدف توقع الخطوة المقبلة التي قد يتخذها الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة.