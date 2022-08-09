العالم اليوم - بالفيديو.. انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجارات قرب قاعدة جوية روسية في القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:18 مساءً - قال ثلاثة شهود لوكالة رويترز إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا دخانا يتصاعد من اتجاه قاعدة جوية عسكرية روسية في نوفوفيدوريفكا بغرب شبه جزيرة القرم، اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان في سماء المنطقة. ولم يتسن بعد التحقق من صحة هذه المقاطع.

وقال شاهدان إن ما لا يقل عن 12 انفجارا متفاوتة الشدة سُمع دويها في غضون دقيقة.

واستأجرت روسيا على مدى عقود ميناء سيفاستوبول البحري، موطن أسطولها في البحر الأسود، من كييف، لكنها ضمت القرم بأكملها من أوكرانيا في عام 2014.

ولم تكن شبه الجزيرة، التي لا تزال تحت السيطرة الروسية، ضمن دائرة الأعمال الحربية التي شهدتها مناطق أخرى من شرق أوكرانيا وجنوبها منذ 24 فبراير، عندما أمر الرئيس فلاديمير بوتن القوات المسلحة الروسية بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.