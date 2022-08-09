نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر ليجولاند دبي افضل ملاهي ترفيهية بالامارات للعوائل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر ليجولاند دبي ، تعد ملاهي ليجولاند دبي واحدة من أهم الملاهي الترفيهية المتواجدة بالإمارات بوجه عام وهي تحتوي على العديد من الأنشطة الممتعة والتي تعطي للزوار المتعة الكافية والسعادة لقضاء وقت مميز بها، كما نجد أسعار التذاكر مثالية جدا بالنسبة للترفيه المتواجد بها، وتتميز ليجولاند دبي بالشهرة الواسعة التي حققتها منذ عام 2016 وحتى الآن فهي تحتوي على ألعاب كثيرة تناسب مختلف الأعمار.

مميزات ملاهي ليجولاند دبي

تمتاز ليجولاند دبي بوجود المتعة والترفيه بمختلف أنواعه حيث أن بها العديد من الألعاب المميزة مثل “قمة بيل” تلك اللعبة التي تميز بالارتفاع إلى حوالي 5 متر فهي لعبة مثيرة جدا، كما نجد لعبة “مغامرة الغواصة” وهي عبارة عن مشاهدة ممتعة للعديد من المخلوقات البحرية المتميزة، كما تحتوي على جزء مخصص لمشاهدة معالم تاريخية مثل القلاع التي ترجع إلى القرون الوسطى والتي يتمتع بها الأطفال ويمارسون بها لعبة “تلميذ التنين”، من داخل الملاهي يمكن التمتع بسباق السيارات وألعاب الخيال ولا شك في أن يوم داخل مدينة ملاهي ليجولاند دبي يعد بمثابة أكثر من رائع، ويوجد بالمكان أكثر من 40 لعبة بخلاف المساحات الخضراء للاستراحة وأيضا أماكن شراء الهدايا بأفضل الأسعار.

أسعار تذاكر ليجولاند دبي

يمكن شراء التذاكر عبر الانترنت من خلال الموقع الالكتروني الخاص بملاهي ليجولاند وذلك يسهل على الزوار عملية الشراء ونجد الأسعار على الموقع تبلغ 295 درهم بينما يمكن شراء التذاكر من البوابات قبل الدخول ويبلغ سعرها 330 درهم إماراتي، ومن الجدير بالذكر أنه يسمح بدخول الأطفال الأقل من 3 أعوام مجانا، ونجد التخفيض الواضح يرجع إلى تحفيز السياح للشراء عبر الموقع لمنع التزاحم على البوابات ولكن لابد من شراء التذاكر عبر الموقع الالكتروني المخصص قبل زيارة المكان بيوم واحد فقط إذ أن لها صلاحية محددة، ويسهل حجز أي عدد من التذاكر وتحديد أعمار الأفراد كما أن التسجيل سهل جدا إذ يوجد رابط لموقع الملاهي الالكتروني يسهل الحجز من خلاله.

مواعيد ملاهي ليجولاند دبي

تقع ملاهي ليجولاند في شارع الشيخ زايد مجمع دبي بارك ساند ريزورتس، وهي متاحة من الاثنين إلى الخميس منذ العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا بينما من الجمعة إلى الأحد فتختلف المواعيد لتصبح حتى السابعة مساءا، كما أن هناك مطاعم مميزة داخل الملاهي تعمل على مدار اليوم لتناول أشهى الوجبات سواء الإفطار أو الغداء ويمكن شراء العديد من المشروبات بأسعار مميزة جدا.