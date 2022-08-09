نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Live Now ..قرعة دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 والقنوات الناقلة لمنافسات البطولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة، يترقب عشاق الكرة الافريقية قرعة دوري أبطال أفريقيا للأندية وكأس الكونفدرالية التي يجريها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، فى مقر الكاف بالقاهرة، وانطلاق الموسم الجديد 2022-2023 .ويجرى “كاف” قرعة دوري أبطال أفريقيا للأندية وكأس الكونفدرالية اليوم، الثلاثاء، التاسع من شهر أغسطس الجاري، وكان فريق الوداد البيضاوي المغربي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعد الفوز على الأهلي المصري في المباراة التي أقيمت على ستاد مركب محمد الخامس بهدفين مقابل لا شيء ليحقق اللقب الثالث في تاريخه، على الجانب الآخر حقق فريق نهضة بركان المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في ثلاث سنوات بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة التي أقيمت على ملعب غوسويل أكبايو، وسنعرض لكم خلال السطور المقبلة موعد والقنوات الناقلة لقرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال أفريقيا:

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للدور التمهيدي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس 2022، وتبدأ القرعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لقرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ودوري أبطال أفريقيا:

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا Kومن المقرر أن تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”، كما تذاع قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، على قناة “بي إن سبورتس الإخبارية”، كشف الكاف عبر موقعه الرسمي عن مواعيد الجولات التمهيدية الجولة الأولى مباريات «الذهاب والعودة» لتكون بين 09-11 سبتمبر / 16- 18 سبتمبر 2022، والدور الثاني «الذهاب والعودة» 07-9 أكتوبر / 14-16 أكتوبر 2022 .

6 أندية لن تشارك في الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا:

واستقر مسؤولو الكاف على عدم مشاركة 6 أندية خلال الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة 2022 / 2023 الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهم: «الأهلى والوداد والرجاء والترجى وصن داونز ومازيمبي».

الأندية المصرية المشاركة بدوري الأبطال والكونفدرالية

سيشارك الأهلي والزمالك في بطولة دورى أبطال إفريقيا ممثلين، بينما سيشارك في مسابقة الكونفدرالية فريقا بيراميدز وفيوتشر الذي يسجل الظهور الأول في البطولة عبر تاريخه، وقرر الاتحاد الإفريقي أن يبدأ الأهلى وبيراميدز دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب من دور الـ32، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في الدور التمهيدي «دور الـ64» في البطولتين.