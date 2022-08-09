تظلمات الثانوية العامة 2022 رابط التقديم Tazalom.emis وشروط هامة للطالب

تظلمات الثانوية العامة 2022 والتي بدأت أعمال وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلباتها منذ أمس الإثنين، وذلك بعد أن تم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات وتمكن كل طالب من معرفة المجموع الكلي والنسبة التي تحصل عليها، علما بأن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول التظلمات جات بقبول الطلبات بعد سداد الرسوم، وذلك في غضون 15 يوم من إعلان النتيجة، علما بأن باب التسجيل في التظلمات بدأ في استقبال الطلبات بعد نحو 24 ساعة من إعلان النتيجة، والتي ظهرت بالفعل يوم السبت الماضي.

تظلمات الثانوية العامة 2022

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022، أصبح الرابط الذي يبحث عنة الألف من الطلاب والطالبات في مصر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم في جميع المحافظات، ويتيح هذا الرابط إمكانية تحديد عدد المواد التي يرغب الطالب في تقديم تظلم بها، ومن ثم يقوم بسداد رسوم تلك المواد، والتي تقدر بنحو 300 جنية لكل مادة، علما بانة ليس هناك عدد محدد من المواد التظلم به، وان الطالب بإمكانية تقديم التظلم في جميع المواد الدراسية، علما بأن رسوم التظلم يمكن للطلاب استرداد الأموال في حالة ظهرت درجات استحقاق للطالب بالفعل، ومن ثم يصبح التظلم في تلك الحالة مجاني تمام بدون اي مصروفات.

لينك التقديم علي تظلمات الثانوية العامة 2022

نوفر لكم رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 Tazalom.emis، والذي يمكنكم من خلالة تقديم التظلمات في المواد التي يحددها الطالب، واتباع تلك الخطوات لإجراء عملية التقديم علي التظلم بنجاح

قم بزيارة رابط التظلمات التابع لوزارة التربية والتعليم.

التابع لوزارة التربية والتعليم. حدد المواد التي ترغب في تقديم تظلم بها.

تابع الرابط حتي تحصل علي ميعاد التوجة الي مركز التقديم علي التظلم عبر الرابط الالكتروني، علما بأن التظلمات تتم في المركز الرئيسي في مدينة السادس من اكتوبر بالجيزة.

يتم تقديم صورة من نموذج إجابة البابل شيت للطالب، ومن ثم يقارن الطالب الإجابات ويقوم بالتظليل أمام اجابتة ويوقع عليها.

شروط وإجراءات عند تقديم التظلمات 2022