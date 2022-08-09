الجزائر تترقب استضافة تدريبات «درع الصحراء» العسكرية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية فى روسيا، أن التدريب سيجرى خلال شهر نوفمبر المقبل، فى ساحة تدريب قاعدة حماقير فى الجزائر.

وأوضحت المصادر الروسية، أن التمرين سيتم بمشاركة نحو 80 عسكريًا من وحدات البنادق الآلية المتمركزة فى شمال القوقاز، ونحو 80 عسكريًا جزائريًا.

ومن المقرر أن تقوم القوات المشتركة بمهام للبحث عن جماعات إرهابية، وكشفها، والقضاء عليها فى مناطق صحراوية.

يذكر أن التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة الأولى أجريت فى أوسيتيا الشمالية فى أكتوبر 2021، بمشاركة ما مجموعه نحو 200 جندى.