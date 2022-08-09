فلسطين: استهداف الصحفيين جرائم تقتضى ملاحقة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "إن تعرض مؤسسات إعلامية لطلقات نارية بشكل مباشر خلال العدوان على نابلس، وما سبقه من قتل وإصابة واعتقال وملاحقة ومنع من التغطية والسفر للصحفيين، يثبت من جديد ضرورة توفير الحماية لصحفيينا".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن والأطر الساهرة على حماية الإعلاميين عدم انتظار شهيد جديد أو جريح أو معتقل أو مُلاحق من الصحفيين الفلسطينيين، داعية إلى تطبيق القرار (2222) لمجلس الأمن الخاص بحماية الصحفيين، ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب.
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