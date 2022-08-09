الصين: تدريباتنا العسكرية قبالة تايوان تتفق مع القانون الدولى

جاء ذلك فى معرض رد السفارة الصينية على تعليقات أدلت بها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، بشأن التدريبات العسكرية الصينية خلال اتصال هاتفى أجرته مع وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، حيث أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالتدريبات العسكرية واسعة النطاق التى تجريها الصين حول تايوان منذ عدة أيام وتضمنت إطلاق صواريخ باليستية سقطت خمسة منها فى المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، وأكدت تضامن فرنسا الكامل مع اليابان.
وذكرت السفارة الصينية، فى بيان أصدرته تعقيبا على ذلك، "أنه يتعين على فرنسا واليابان عدم خلط الأمور وعدم تضليل الرأى العام، كما يجب الأخذ فى الاعتبار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى أصرت على زيارة تايوان على الرغم من المعارضة والاحتجاجات الشديدة من جانب الصين لذلك، وقامت بهذه الزيارة رغم أن ذلك يعنى تقويض العلاقات الصينية الأمريكية وتعريض أرواح 23 مليون تايوانى للخطر، بالإضافة إلى التضحية بالسلام والرخاء فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأضافت أن "الولايات المتحدة هى التى بادرت بالاستفزاز، ولذلك يتعين على فرنسا أن تميز الصواب عن الخطأ بدلاً من إلقاء اللوم على الصين بلا جدوى.. وإذا كانت الوزيرة الفرنسية ترغب حقا فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى المنطقة، فإنه كان يتعين عليها توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة التى بادرت بالاستفزاز"، على حد وصفها.
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