بايدن يوقع على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو اليوم

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "أسوشيتد برس"، أشار بيان البيت الأبيض إلى أنه "بعد ظهر اليوم، يلقى الرئيس بايدن ملاحظات، ويوقع صكوك التصديق على بروتوكولات انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد إلى معاهدة شمال الأطلسى".

وبحسب الوكالة، فمن المقرر بدء حفل التوقيع تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكى صادق على بروتوكولى انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى وقت سابق. كما صادق على الوثائق لانضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" أكثر من 20 دولة من الأعضاء الـ 30 فى الحلف.