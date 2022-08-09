العالم اليوم - بسبب كورونا.. "تويوتا" تعلق العمل بأحد خطوط الإنتاج

انتم الان تتابعون خبر بسبب كورونا.. "تويوتا" تعلق العمل بأحد خطوط الإنتاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 03:21 مساءً - قررت شركة "تويوتا موتور" اليابانية، اليوم الثلاثاء، تعليق نوبة العمل الثانية في اليوم بأحد خطوط إنتاج مصنعها في وسط اليابان، بسبب تفشي فيروس كورونا بين العاملين.

وأضافت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات في بيان لها اليوم، أن 16 عاملا في مصنع مدينة تسوتسومي قد أُصيبوا بفيروس كورونا.

وعلقت "تويوتا" إنتاج الخط مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن إنتاج 660 مركبة سيتأثر بالتعليق.

وكانت الأرباح التشغيلية لشركة "تويوتا" قد تراجعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 578.66 مليار ين، أي نحو 4.3 مليار دولار.

وكانت الشركة اليابانية قد حققت أرباحًا تشغيلية للربع الأول من العام المالي الماضي بقيمة 997.4 مليار ين (7.4 مليار دولار).