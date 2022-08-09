نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022 عبر موقع دعم مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصحاب بطاقات التموين يبحثوا عن طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022 وذلك لكي يتم تحديث بيانات بطاقة التموين له، وهذا عن طريق تسجيل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب بطاقة التموين وذلك يتم في شركة من شركات المحمول الأربعة، وإذ يوجد شرط من وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك عند تنفيذ أي من التعليمات أو عند تنفيذ تحديث على البطاقة، أن يتم عن طريق رب الأسرة لا غير والذي هو مسجل بطاقة التموين باسمه.

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022

طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 2022، تم التوضيح من الوزارة أنه في حالة عدم ظهور بيانات الخاصة بالبطاقة على الكارت الذكي، موقع دعم مصر الرقمي يتيح عن طريق خدمة تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين، ويتم إظهار اسم صاحب البطاقة التموينية رب الأسرة بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتمام خطوة واحدة فقط، تلك الخطوة هي كتابة رقم بطاقة التموين الذي عبارة عن 12 رقم فقط، سوف يظهر بعدها تلقائي اسم صاحب البطاقة، رب الأسرة.

يستطيع رب الأسرة من بعد هذا من تحديث بطاقة التموين من بعد تسجيل رقم الهاتف الخاص به، بشرط أن يكون مسجل في شركة الهاتف التابع لها، وحتى يتم قبول الرقم من على موقع “دعم مصر” ويتم تحديث بيانات بطاقة التموين.

مدة تحديث بيانات بطاقة التموين

بناء على القرار الذي صدر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، فإن عملية تحديث بيانات الخاصة بصاحب بطاقة التموين عن طريق إضافة رقم الهاتف للبطاقة تكون مستمرة إلى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري وذلك بالنسبة إلى أصحاب بطاقات التموين، والذين تسلموا رسالة خاصة بعملية تسجيل بيانات رقم الهاتف وذلك من خلال بونات صرف الخبز، ولم يقوموا بالتسجيل حتى الآن.

تمتلك وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا في نحو عدد 20 مليون من أرقام الهواتف وتم التسجيل على 20 مليون من بطاقات التموين، وقاموا باستكمال عملية تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم، وإذ يتبقى حاليًا نحو ثلاثة ملايين بطاقة تموين فقط، واستمر استكمال إضافة رقم الهاتف لها.