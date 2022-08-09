نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي ساحلي ثأري.. موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري ، يسدل الستار مساء الخميس 11 أغسطس 2022 على منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2021 ، والتي انطلقت مبارياتها يوم الاثنين، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية المصرية، ديربي ساحلي جديد، مثير وثأري، يجمع ناديا الاتحاد السكندري والإسماعيلي ، الساعيان إلى الإفلات من دائرة الخطر، وصراع الهبوط، حيث قد يكفيهما التعادل، أم الفوز، فسيؤمن لصاحبه فرصًا أكبر في البقاء بالمسابقة العريقة للموسم المقبل.

في السطور التالية، سنتناول تفصيلًا جميع الأخبار والكواليس عن موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة ، بجانب مشوار ونتائج الفريقين في النسخة 63 من الدوري العام المصري 2022 ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الإسماعيلي والاتحاد السكندري .

مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري

ديربي ساحلي جديد إذن، من ديربيات الدور الثاني الحاسم في الدوري المصري.

وذلك على غرار ديربي السواحل بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ، والذي انتهى بالتعادل.

هذه المرة، يستضيف ستاد الإسماعيلية العريق، مواجهة قوية تجمع الاتحاد السكندري والإسماعيلي .

وهي مواجهة قد يكفي الفريقان فيها التعادل، وإن كان الفوز كما أسلفنا سيمهد الطريق للفائز نحو البقاء.

كانت نتيجة لقاء الدور الأول بين الناديين قد انتهت بفوز برازيل الكرة المصرية (2-1).

نستعرض أولًا ترتيب الدوري المصري بعد مضي يومين من انطلاقة الجولة 30:

كانت فعاليات الأسبوع الثلاثين من المسابقة المحلية العريقة، قد انطلقت يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تشهد الجولة مواجهات قوية للأندية الكبرى.

نذكر منها مباراة غزل المحلة وبيراميدز ثم مباراة الزمالك ومصر المقاصة في اليوم الثاني “الثلاثاء”.

وفي يومها الثالث “الأربعاء” تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي .

قبل أن تختتم الجولة يوم الخميس بديربي الدراويش وزعيم الثغر.

نادي الإسماعيلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الإسماعيلي المصري ، والذي بدأ يستعيد عافيته تدريجيًا.

حيثما شهدنا انتصارات للفريق، تحديدًا في مرحلة الإياب، وقد يتأكد بقائه خلال الأسابيع المقبلة في الدوري.

وهو الأمر المعتاد على أول بطل “عربي” لدوري أبطال أفريقيا عام 1969.

عمومًا يحتل برازيل مصر حاليًا المرتبة الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وذلك برصيد 33 نقطة وصافي (-7) أهداف.

حيثما حقق 8 انتصارات و9 تعادلات، خلال 28 جولة خاضها.

ولكن تجرع مرارة الخسارة في 11 مواجهة هذا الموسم.