نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2022 علي النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية حيث تعتبر من أكثر ما يرغب العديد في معرفته فيا من أحد القنوات التي لها عدد متابعين ومشاهدين كبير من مختلف الجنسيات فهي تلقي انتشارا كبيرا لذلك يرغب العديد في معرفة التردد لمشاهدة البرامج الرياضية والمباريات المختلفه والبطولات السعوديه وغيرها من البطولات الأخرى حيث أنها تعرض البطولات المحلية وغيرها من المباريات الاخرى حصري عبر شاشاتها لكي يستطيع المشاهد الاستمتاع بها بالإضافة الى البرامج الرياضية التي تستضيف أكبر الشخصيات في عالم رياضة كرة القدم لذلك سوف نعرض ترددها وكيفية تنزيلها في التفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.
تردد قناة السعودية الرياضية
تهتم قناة السعودية الرياضية المفتوحة بالبطولات السعودية لذلك سوف نعرض ترددها وهو كالاتي :
- التردد: 12418 .
- القمر الصناعي العرب سات.
- استقطاب افقي
- ومعدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ¾.
تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات
- التردد. 12523
- استقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- معدل الترميز 27500
تردد قناة السعودية الرياضية على بدر سات
- التردد 12418
- استقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 6/5
قناه السعودية الرياضية الثانية
وهي تسير على نفس خذي على قناه السعوديه الاولى حيث انها تكمله لها ببث المباريات مباشر عبر شاشتها وايضا البرامج الرياضية التي تساعد القناه السعوديه الاولى وتدعمها بشكل كبير لنقل جميع الانشطة والاحداث الرياضيه المختلفه والتي تحدث في المملكة العربيه السعوديه خاصه، لذلك تكون ترددات قناه السعوديه اثنين على النحو التالي
- القمر الصناعي العرب سات
- تردد 12964
- استقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
كما يمكن مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات ويكون التردد
- تردد 12484
- استقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطا 3/4
تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport HD
- الضغط على القائمة من الريموت
- ثم الضغط على تركيب والضغط على التثبيت اليدوي
- ثم يقوم بتحديد القمر الصناعي المتوفر له
- ثم يجب إدخال التردد الذي تم ذكره
- ثم المعدل الترميز معامل تصحيح الخطا والاستقطاب
- ثم يضغط على موافقة ويضغط على بحث
- سوف يتم تنزيل القناه بعد الانتظار لفترة قليلة ثم نضغط على حفظ في النهائي
كما ان القناة السعودية يمكن مشاهدتها من خلال الانترنت فلها حسابات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك والانستغرام واليوتيوب وتقوم ببث مباشر لاغلب المباريات المهمة على حساباتها الرسمية امكانيه متابعه اللقاءات في البطولات التي يتم عرضها على القناة.
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