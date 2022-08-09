نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2022 علي النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية حيث تعتبر من أكثر ما يرغب العديد في معرفته فيا من أحد القنوات التي لها عدد متابعين ومشاهدين كبير من مختلف الجنسيات فهي تلقي انتشارا كبيرا لذلك يرغب العديد في معرفة التردد لمشاهدة البرامج الرياضية والمباريات المختلفه والبطولات السعوديه وغيرها من البطولات الأخرى حيث أنها تعرض البطولات المحلية وغيرها من المباريات الاخرى حصري عبر شاشاتها لكي يستطيع المشاهد الاستمتاع بها بالإضافة الى البرامج الرياضية التي تستضيف أكبر الشخصيات في عالم رياضة كرة القدم لذلك سوف نعرض ترددها وكيفية تنزيلها في التفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

تردد قناة السعودية الرياضية

تهتم قناة السعودية الرياضية المفتوحة بالبطولات السعودية لذلك سوف نعرض ترددها وهو كالاتي :

التردد: 12418 .

القمر الصناعي العرب سات.

استقطاب افقي

ومعدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات

التردد. 12523

استقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

تردد قناة السعودية الرياضية على بدر سات

التردد 12418

استقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

قناه السعودية الرياضية الثانية

وهي تسير على نفس خذي على قناه السعوديه الاولى حيث انها تكمله لها ببث المباريات مباشر عبر شاشتها وايضا البرامج الرياضية التي تساعد القناه السعوديه الاولى وتدعمها بشكل كبير لنقل جميع الانشطة والاحداث الرياضيه المختلفه والتي تحدث في المملكة العربيه السعوديه خاصه، لذلك تكون ترددات قناه السعوديه اثنين على النحو التالي

القمر الصناعي العرب سات

تردد 12964

استقطاب افقي

معدل الترميز 27500

كما يمكن مشاهدة القناة على القمر الصناعي النايل سات ويكون التردد

تردد 12484

استقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا 3/4

تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية ksa sport HD

الضغط على القائمة من الريموت

ثم الضغط على تركيب والضغط على التثبيت اليدوي

ثم يقوم بتحديد القمر الصناعي المتوفر له

ثم يجب إدخال التردد الذي تم ذكره

ثم المعدل الترميز معامل تصحيح الخطا والاستقطاب

ثم يضغط على موافقة ويضغط على بحث

سوف يتم تنزيل القناه بعد الانتظار لفترة قليلة ثم نضغط على حفظ في النهائي

كما ان القناة السعودية يمكن مشاهدتها من خلال الانترنت فلها حسابات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك والانستغرام واليوتيوب وتقوم ببث مباشر لاغلب المباريات المهمة على حساباتها الرسمية امكانيه متابعه اللقاءات في البطولات التي يتم عرضها على القناة.