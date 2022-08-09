نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ورابط التسجيل || متى يتم تحديث البيانات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط استحقاق الضمان المطور الجديد 1444، حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور والاستفادة من الدعم المقدم للبرنامج، وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطاً محددة فيمن يستحق الدعم، بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويؤدي الغرض منه بتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك للأفراد ذات الدخل المنخفض لكن بشروط سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وسوف نتعرف على كيفية التسجيل بالخطوات، وقد تم تنفيذ برنامج الضمان المطور الجديد حتى يتم تلافي السلبيات التي كانت موجودة في النظام القديم، بحيث أن الدعم يستفيد منه الجميع سواء كان موظف أو عاطل والعامل الأساسي في ذلك هو الدخل الشهري للمتقدم، يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدم الحد الأدنى المحتسب للضمان.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير الدعم للمستحقين في المواعيد المحددة. كما تحرص على إيصال الدعم للمستحقين وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء الموجودة بالمملكة.

ألا يزيد الدخل المحتسب للفرد أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للضمان في الشهر.

التسجيل في منصات العمل لإيجاد فرصة عمل مناسبة بالنسبة للشباب القادر على العمل.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة مع طلب التسجيل الإلكتروني ويجب أن تكون المستندات صحيحة والبيانات سليمة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية رابط الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa. الضغط على أيقونة “الضمان الاجتماعي المطور”. إدخال جميع البيانات المطلوبة وكذلك المستندات اللازمة والضغط على زر تقديم الطلب. سوف تتلقى اللجنة المسؤولة عن فرز الطلبات الطلب وتقوم بفحصه من ناحية الأهلية والاستحقاق وعند توافر الشروط يتم إرسال رسالة نصية تفيد بقبوله ضمن المستفيدين.

متى يتم تحديث البيانات؟

متى يطلب من المستفيد تحديث البيانات الخاصة به. يتم ذلك عند حدوث تغيير في هذه البيانات أو المستندات. وكذلك عند انتهاء سريان المستندات المقدمة فيجب تحديثها وإرسال المستندات الجديدة في مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ الإعلام.