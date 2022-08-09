نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي الجديد 1444 تمويل شخصي بقيمة 200 ألف ريال سعودي على مدار 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الراجحي الجديد 1444 يعد من الخدمات الميسرة التي يتيحها المصرف لعملاءه. يمكنك من خلال الاطلاع على العروض التمويلية التي يطلقها بنك الراجحي. من الحصول على تمويل شخصي بقيمة 200000 ريال سعودي وسيتم سداده على مدة 5 سنوات.

ويسعى بنك الراجحي إلى تقديم كافة أنواع القروض الجديدة التي تساعد المواطنين السعوديين والمقيمين من تحمل أعباء الحياة وتطوير أوضاعهم المالية وتحسين ظروفهم المعيشية. أليكم افضل قروض الراجحي الجديدة 1444.

قرض الراجحي الجديد 1444

تمويل الراجحي الجديد هو مجموعة من المنتجات والقروض المالية التي أطلقها مصرف الراجحي لتتضمن تمويل الراجحي الجديد 1444.وضحنا خطوات الحصول على تمويل شخصي جديد بدون تحويل الراتب مع التزامات.

ومن ابرز القروض التي يقدمها المصرف للمواطنين السعوديين والمقيمين التالي:

يتيح المصرف تمويل شخصي يصل إلي 200 ألف ريال سعودي ويتم سداد القسط على مدة 5 سنوات ويصل معدل النسبة السنوي 3.40%. ويتم دفع قسط شهري يبلغ 1950 ريال.

أما القرض الشخصي الثاني يصل قيمته 150 ألف ريال سعودي وبالمثل سداد القسط على مدة 5 سنوات ويتم سداد دفعة شهريه للمصرف تصل 2.925 ريال.

بالمثل تمويل يصل إلى 80 ألف ريال ويصل التسديد على مدار 5 سنوات بقيمة دفع شهرية للمصرف 1560 ريال ومعدل سنوي نسبته 3.40%.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي من بنك الراجحي

حتي يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد بقيمة 200 ألف ريال سعودي وتقسيط على مدار 5 سنوات يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب تسجيل الدخول إلى رابط مصرف الراجحي الرسمي.

قم بالضغط على تبويب “الخدمات المصرفية الإلكترونية”.

اختر التمويل الذي يناسبك والذي تريد الحصول عليه.

قم بالضغط على تبويب اسم التمويل وسيتم تقديم جميع المعلومات المطلوبة إليك.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الحقول المتاحة أمامك.

يجب التأكد من البيانات التي تم تدوينها.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

تحديد القيمة المتوقعة للتمويل وقبول الشروط والأحكام.

قم بالضغط على زر إرسال الطلب.

بعد ذلك سيتم دراسة طلب التمويل الخاص بك من قبل الجهات المختصة بالعمل في المصرف. وسيقومون بالتواصل معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي أشرت إليه في طلب التمويل. كما يمكنك الاطلاع على كيفية تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي للمتعثرين

تمويل الراجحي الجديد 1444

من الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي من اقدم البنوك التي تعمل وفق أحكام وشروط الشريعة الإسلامية. فقد تم إنشاؤه ما يقارب من عام 1975 ميلاديًا علاوة على ذلك توجد العديد من الفروع التابعة للمصرف في جميع محافظات المملكة العربية السعودية. وكافة أنحاء العالم. وتضمنت معاير ومزايا قرض الراجحي الجديد التالي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم تقديم الفرصة للحصول على تمويل جديد للمقيمين والمواطنين في السعودية.

تزويد العملاء بهدايا العرض في موعد أقصاه 20 يوم عمل من تاريخ منح التمويل.

تمويل السيارات بنك الراجحي 1444

يتيح مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية تمويل السيارات ويتم الدفع على أقساط ميسرة. ولكن يجب أن يمتثل المتقدم بالشروط التالية للحصول على تمويل السيارات من بنك الراجحي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عامًا للمتقاعدين. أن لا يقل راتب أصحاب المعاشات عن 1900 ريال. للمقيمين والسعوديين الراتب يبدأ من 2000 ريال. تاريخ ائتماني جيد. موظف في القطاع العام أو الخاص. يجب أن يكون في المنصب لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل أو حسب ما يتم بين البنك والمستفيد. يشترط تحويل الراتب ويتميز القرض أن الموافقة عليه سريعة. التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعمل.

شروط ومعاير تمويل الراجحي الجديد 1444

من ابرز الشروط التي وضحها الحساب الرسمي لبنك الراجحي للحصول على تمويل التالي:

ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط). .

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.

علاوة على ما سبق ذكره فقد نوه المصرف من ضرورة إحضار بعض المستندات الهامة. التي تؤهل الفرد الحصول علي قرض الراجحي الجديد مثل (بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم / تعريف الراتب/ تثبيت الراتب / نموذج طلب التمويل).