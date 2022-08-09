نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 لجميع المراحل التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بالمدارس، من الأمور التي تشغل بال طلاب وأولياء الأمور، استعدادا لبداية الدراسة، وكثرت الاستفسارات عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 في الآونة الأخيرة الفترة عبر محرك البحث “جوجل”.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن بداية العام الدراسي الجديد 2023 ستكون يوم السبت الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٢ لينتهي العام الدراسي في يوم الخميس المواقف ٨-٦-٢٠٢٣ حيث سيستمر ٣٥ أسبوعا تقريبا، وتكون فترة أيام الدراسة بعد حذف كافة أيام العطلات الرسمية ٩٨ يوم في الفصل الدراسي الأول و٩٦ يوم تقريبا في الفصل الدراسي الثاني.

الخريطة الزمنية لميعاد بدء العام الدراسي الجديد

الخريطة الزمنية النهائية في العام الدراسي 2022-2023 في فترة امتحانات الفصلين الدراسيين من ضمن أيام الدراسة وتحتسب من نسبة الحضور للطلاب، ويتم عقد الامتحانات الشفوية و العملية قبل بداية الامتحانات الورقية بمدة اسبوع على الارجح، ويكون اخر اسبوع من خطة التوزيع للبرامج التعليمية للمراجعة.

وضحت وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد٢٠٢٣/٢٠٢٢، والتي سيتم تقسيمها الى اسابيع للدراسة، وآخر ٢ اسبوع في الترم يبدأ الطلبة الاختبارات في النصف الأول من العام الدراسي، ثم سيأخذ الطلبة إجازة منتصف العام الدراسي والتي مدتها أسبوعين فقط، ثم يستكملوا الطلبة الفصل الدراسي الثاني، مع تخصيص آخر اسبوعين لاختبارات الترم الثاني.

تصريحات من وزير التربية والتعليم بشأن إعلان ميعاد بدء العام الدراسي الجديد لعام 2022-2023

قد سبق وكشف وزير التربية والتعليم، عن موعد بداية الدراسة بمصر لعام 2023، ونوه بأن المناقشات ستستمر لاختيار موعد ملائم لبداية الدراسة، حيث ستبدأ المدارس في عامها الدراسي الجديد، بعدد يقترب من 22 مليون طالب بمختلف الصفوف التعليمية.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أن المديرية التعليمية ستكون غير مسئولة تماما عن أي نبأ يتم نشره في الأيام السابقة عن ميعاد بداية العام الدراسي الجديد لعام 2023، كما حذرت بأنه لا داعي لتصديق اخبار ليست رسمية ولابد الالتزام فقط بما يتم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم رسميا ومباشر على منصاتها المختلفة علي مواقع التواصل الاجتماعي، او على صفحة الوزير بموقع فيس بوك.