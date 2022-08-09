أبو ردينة: إسرائيل تعمل على استباحة الدم الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلى، ضد الشعب الفلسطينى الذى بدأ من مدينة القدس، ثم امتد إلى جنين، وغزة، واليوم فى نابلس، والذى أسفر عن 3 شهداء والعشرات من الجرحى.





وقال الناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، "إن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بتحقيق الهدوء والاستقرار، وتعمل على استباحة الدم الفلسطيني، واستغلاله، لتحقيق مكاسب فى السياسة الداخلية الإسرائيلية". وأشار أبو ردينة إلى "أن القدس ومقدساتها هى أساس السلام والاستقرار للجميع، واستمرار هذا العدوان الإسرائيلى سواء من خلال عمليات القتل اليومية بدم بارد، أو التوسع الاستيطانى على حساب الأرض الفلسطينية، أو استمرار تدنيس المقدسات واقتحامها، وهدم المنازل، وطرد السكان وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية، لن يجعل الشعب الفلسطينى يرضخ، أو يقبل بالتفريط بثوابته الوطنية مهما كان الثمن، وعلى المجتمع الدولى الخروج عن صمته المريب والوقوف بحزم ضد سياسة إسرائيل التى انتهكت كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان التى ينادى العالم يوميا بتطبيقها".

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