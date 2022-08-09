أسلحة أمريكية.. ضربة روسية جديدة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان، اليوم الثلاثاء - "استهدفت أسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى مستودع ذخيرة كبير بالقرب من قرية أومان بمنطقة "تشيركاسى"، حيث جرى تدمير أكثر من 300 صاروخ لراجمات "هيمارس" المتعددة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة لمدافع الهاوتزر "أم -777" الأمريكية".

وأوضحت أن الكتيبة الآلية الثانية من اللواء الأوكرانى رقم 14 فقدت قدرتها القتالية بعد القضاء على أكثر من 340 فرداً منها، مضيفة أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 صاروخا من طراز (هيمارس) فى خيرسون و"نوفايا كاخوفكا" و"ميليتوبول" وأسقطت مقاتلة أوكرانية "ميج ــ 29" وثلاث طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية فى دونيتسك ومقاطعة خاركوف.