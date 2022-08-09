اشتية: الشعب الفلسطينى يتعرض لإرهاب منظم

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، حذر اشتيه من التبعات الخطيرة المترتبة على تلك المجزرة الإسرئيلية، قائلاً إن "الجيش الإسرائيلى استخدام القذائف الصاروخية فى قصف منازل الآمنين فى نابلس".

وشددد على أن الشعب الفلسطينى "يتعرض إلى إرهاب منظم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات توقف نزيف الدماء الذى ما أن يتوقف فى منطقة فلسطينية، حتى ينفتح فى أخرى".

وأسفر العدوان الإسرائيلى على نابلس فى شمال الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة أكثر من 40 بجروح، حيث كان من بين الشهداء القيادى فى كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسى.

ويأتى العدوان الإسرائيلى على نابلس بعد يوم واحد من إقرار وقف النار فى غزة بوساطة مصرية، بعدما قتلت قصفات الاحتلال على القطاع نحو 46 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة نحو 350 شخصًا.