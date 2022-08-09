نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق كلية علوم 2022 || توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم ورياضة في المقال التالي
تنسيق كلية علوم 2022، منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة ولم تهدأ محركات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم الثانوية العامة، عن مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، حيث انها البديل الامثل لكليات الطب لمن لم يحالفهم النصيب ولم يحصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكليات الطب، وفيما يلي نرصد كافة التوقعات التي أشارت إليها التقارير هذا العام.
تنسيق كلية علوم 2022
وبالنسبة لمؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، فكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الأولى في يوم الخميس المقبل، على أن تنتهي عمليات تسجيل رغبات المرحلة الأولى في يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، بعد مرور 72 ساعة من الموعد المحدد لغلق باب التسجيل لهذه المرحلة، ليبدأ بعدها المراحل التالية للتنسيق، وهناك الآلاف من الطلبة والطالبات الذين يبدون رغبتهم الحقيقية في الالتحاق بكلية علوم بمختلف اقسامها و التي تتمثل في التالي؛
- كيمياء / كيمياء حيوي.
- كيمياء / حيوان.
- كيمياء / كيمياء ميكروبيولوجي.
- كيمياء / نبات.
- كيمياء / حشرات.
- جيولوجيا منفرد.
- بيوفيزياء منفرد.
- حاسب منفرد.
- علوم البترول الجيولوجية.
- رياضيات منفرد.
- بيوتكنولوجي.
- كيمياء منفرد.
- فيزياء منفرد.
- فلك منفرد.
مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022 المرحلة الأولى
من المتوقع ارتفاع تنسيق كلية علوم 2022 بمعدل 1% تقريبا أي حوالي 4 درجات مقارنة بتنسيق العام الماضي، وهو على النحو التالي:
- علوم سوهاج 348 درجة.
- علوم جنوب الوادي 341 درجة.
- علوم دمنهور 347 درجة.
- علوم القاهرة 340 درجة.
- علوم الزقازيق 340 درجة.
- علوم الإسكندرية 344 درجة.
- علوم المنصورة 339 درجة.
- علوم طنطا 341 درجة.
- علوم اسيوط 338 درجة.
- علوم عين شمس 340 درجة.
- علوم المنيا 340 درجة.
- علوم بنها 340 درجة.
- علوم المنوفية بشبين 339 درجة.
- علوم الفيوم وبني سويف وأسوان ودمياط وبورسعيد 338 درجة.
- علوم قناة السويس إسماعيلية 339 درجة.
- علوم السويس وحلوان 337 درجة.
- علوم الوادي الجديد والعريش وبنات عين شمس 336 درجة.
- أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة فمن المتوقع أن يستقر الحد الأدنى للقبول عند 380 درجة.
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