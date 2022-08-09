تنسيق كلية علوم 2022 || توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي علوم ورياضة

تنسيق كلية علوم 2022، منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة ولم تهدأ محركات البحث من قبل عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم الثانوية العامة، عن مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، حيث انها البديل الامثل لكليات الطب لمن لم يحالفهم النصيب ولم يحصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكليات الطب، وفيما يلي نرصد كافة التوقعات التي أشارت إليها التقارير هذا العام.

تنسيق كلية علوم 2022

وبالنسبة لمؤشرات تنسيق كلية علوم 2022، فكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء تسجيل الرغبات، ضمن المرحلة الأولى في يوم الخميس المقبل، على أن تنتهي عمليات تسجيل رغبات المرحلة الأولى في يوم الاثنين المقبل، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، بعد مرور 72 ساعة من الموعد المحدد لغلق باب التسجيل لهذه المرحلة، ليبدأ بعدها المراحل التالية للتنسيق، وهناك الآلاف من الطلبة والطالبات الذين يبدون رغبتهم الحقيقية في الالتحاق بكلية علوم بمختلف اقسامها و التي تتمثل في التالي؛

كيمياء / كيمياء حيوي. كيمياء / حيوان. كيمياء / كيمياء ميكروبيولوجي. كيمياء / نبات. كيمياء / حشرات. جيولوجيا منفرد. بيوفيزياء منفرد. حاسب منفرد. علوم البترول الجيولوجية. رياضيات منفرد. بيوتكنولوجي. كيمياء منفرد. فيزياء منفرد. فلك منفرد.

مؤشرات تنسيق كلية علوم 2022 المرحلة الأولى

من المتوقع ارتفاع تنسيق كلية علوم 2022 بمعدل 1% تقريبا أي حوالي 4 درجات مقارنة بتنسيق العام الماضي، وهو على النحو التالي: