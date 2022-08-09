نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق كلية التمريض 2022 بالدرجات || الحد الأدني للقبول بالكلية “المرحلة الأولى” في المقال التالي
تنسيق كلية التمريض 2022، الكثير من طلاب الثانوية العامة وخاصة من الشعبة العلمية يبحثون عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، وذلك فور إعلان وزارة التعليم العالي الحد عن الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة للمرحلة الأولى لتنسيق الشعبة العلمية ، بـ 365 درجة فأكثر أي ما يعادل نسبة 89.02% فأكثر، وذلك لما يقرب من 22 ألفًا و475 طالب وطالبة.
تنسيق كلية التمريض 2022
بالتزامن مع كثرة عمليات البحث عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات المصرية 2022، سوف تبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري في يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس 2022، ومن المقرر أن ستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 من أغسطس2022 ثم تظهر بعدها نتيجة تنسيق الخاص بكلية التمريض 2022، خلال 72 ساعة فقط من إغلاق باب التسجيل على المرحلة الأولى.
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022
أما عن مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022، فقد أكدت وزارة التعليم العالي أنه يتم القبول بشعبة التمريض في كافة الكليات وكذلك المعاهد التابعة لها، كرغبة مستقلة من جميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2022 من الشعبة العلمية وما يعادلها سواء من الشهادات العربية أو الأجنبية، وقد أوضحت وزارة التعليم العالي على الموقع الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الحدود الدنيا بكليات التمريض، وذلك ضمن البيانات الأرشيفية لها، لافتة إلى أنه كانت الحدود الدنيا لكليات التمريض في 2021 كما يلي:
- كلية مريض جامعة المنصورة 339.
- كلية تمريض جامعة طنطا 338 .
- تمريض جامعة بورسعيد 336.
- كلية تمريض جامعة الزقازيق 324.
- كلية تمريض جامعة دمنهور 324 .
- كلية تمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 323.0
- المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية 320.0
- كلية تمريض المنيا 309.0
- تمريض جامعة أسيوط 308.0
- كلية تمريض جامعة جنوب الوادي 308.0
- كلية تمريض سوهاج 302.0
- تمريض جامعة بنها 300.0
- كلية تمريض كفر الشيخ 285.0
- تمريض جامعة القاهرة 284.0
- تمريض جامعة أسوان 282.0
- كلية تمريض جامعة مطروح 282.0
- كلية تمريض جامعة عين شمس 268.0
- تمريض جامعة بني سويف 266.0.
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