كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg إلكترونيًا

طلاب الشهادات الفنية في مصر يبحثون عن خطوات كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية إلكترونيًا عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات لنظامي ثلاث وخمس سنوات الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية من اجل تسجيل الرغبات بشكل إلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المتبقية، حيث تم تخصيص عدد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة لطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم للالتحاق بها، من خلال هذا المقال سوف نستعرض مع حضراتكم خطوات طريقة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق لكي يتمكن جميع الطلاب بجميع محافظات جمهورية مصر العربية التسجيل بكل سهولة ويسر.

كيفية تسجيل رغبات الدبلومات الفنية

يمكن لجميع الطلبة والطلبات الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بجميع الأقسام الفنية الدخول علي بوابه الحكومة المصرية الإلكترونية للتنسيق علي شبكة الإنترنت من اجل تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية كما هو موضح لحضراتكم متابعي موقع ثقفني الإخباري بالخطوات التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني التالي موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنيه tansik.egypt.gov.eg .

. بعد الدخول قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري المتواجد على شهادة النجاح داخل الحقول الفارغة من ثم.

النقر علي أيقونة تسجيل دخول.

يحدد نوع المؤهل وكذالك نظام الدارسة سواء كان ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

بعدها سوف يتم تحويلك من اجل البدء في إدخال الرغبات سواء كانت كلية الهندسة والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق والمعاهد كمعهد الخدمة الاجتماعية والتمريض.

الضغط علي مفتاح (الخطوة التالية) بعد مراجعة تسجيل بيانات رغبات تنسيق الدبلومات الفنية بشكل صحيح من ثم.

قم بالنقر علي أيقونة إرسال.

أخيرا قم بطباعة استمارة تسجيل الرغبات بصورة ورقية للاحتفاظ بها لحين ظهور نتيجة التنسيق لاستكمال باقي مراحل الترشح للكلية أو المعهد.

وفي الختام استعراضنا مع حضراتكم خطوات كيفية تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية بالتفصيل وكالعادة تستمر مرحلة التسجيل الخاصة بالرغبات لمدة أسبوع أي حتي منتصف الشهر الجاري، كما يمكن لأي طالب وطالبة تعديل الرغبات في هذه الفترة على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي المتبع في بوابة الحكومة المصرية للقبول بالجامعات أو المعاهد.